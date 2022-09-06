الأسهم الأمريكية تتراجع في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

أغلقت الأسهم في الولايات المتحدة على انخفاض في نهاية تداولات يوم الثلاثاء، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات النفط والغاز الطبيعي، الإتصالات والتكنولوجيا.

عند نهاية التداولات في نيويورك، مؤشر داو جونز الصناعي فقد بنسبة 0.55%، ووصل إلى خلال شهر أدنى مستوى قياسي له، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 ضعُف بنحو 0.41% ومؤشر ناسداك هبط بنحو 0.74%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم Visa Inc Class A، الذي ارتفعت قيمته 0.45% أو 0.88 نقطة وبلغ سعره 198.64 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Boeing ‎ واصل ارتفاعه عند 0.38% أو 0.57 نقطة وأغلق عند سعر 152.39، في حين سهم جونسون آند جونسون زاد 0.27% أو 0.44 نقطة بسعر 163.18 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم مجموعة 3 ام منخفضا عند 4.15% أو 5.05 نقطة وتداول عند مستويات 116.60 عند الاغلاق. سهم مجموعة اٍنتل تراجع بمقدار 2.75% أو 0.86 نقطة عند سعر 30.36، أما سهم مجموعة غولدمان ساكس إنك أغلق على هبوط عند 1.51% أو 4.99 نقطة بسعر 326.49.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم Rollins Inc ‎، الذي ارتفع بمقدار 6.05% عند سعر 35.78، Enphase Energy Inc ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 4.93% وأغلق عند مستويات 292.82، وكذلك سهم SolarEdge Technologies Inc صعد نحو 4.22% وأنهى تداولاته عند سعر 278.38.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية، الذي سقط بنسبة 6.13% وأغلق جلسته عند سعر 130.08، سهم Church & Dwight، الذي فقد 4.69% عند سعر 80.23 وسهم مجموعة 3 ام، الذي ضعُف بنسبة 4.15% واختتم عند سعر 116.60 جلسة اليوم في البورصة.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ناسداك قد سجله سهم Shuttle Pharmaceuticals Inc، الذي ارتفع بمقدار 91.28% عند سعر 28.50، IVERIC bio Inc ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 66.31% وأغلق عند مستويات 15.70، وكذلك سهم HyreCar Inc صعد نحو 58.12% وأنهى تداولاته عند سعر 1.27.

بنسبة 0.66% عند مستوى 110.24.