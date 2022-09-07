أسعار الدولار في البنوك اليوم.. ترقب لتطبيق سعر الصرف المرن للجنيه المصري

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، بعد استمرار حالة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع وسط ترقب لتوجه الحكومة لاعتماد سياسة السعر المرن للعملة المحلية بجانب مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي.

سجل الدولار في البنك المركزي 19.18 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، وارتفع  صرف الدولار وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر،  19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل 19.18 جنيه للشراء، وفي بنك القاهرة بلغ سعر الدولار  19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، والبنك العربي الافريقي  19.17 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي 19.21 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع وفي بنك الإسكندرية إلى  19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، وفي “البنك المصري الخليجي” 19.24 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع  وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي الكويتي.

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