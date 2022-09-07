مدرب كبير... ميدو يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد للأهلي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، الذي سيأتي خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

 

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب كبير لخلافة سواريش

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي تعاقد مع مدرب جامد، ومدرب معلم، وبطمن جمهور الأهلي، إن المدرب اللي جاي مدرب كبير".

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وتابع: "كل اللي اتقال من أسماء عن المرشحين لتدريب الأهلي على المواقع كل الأسماء غلط، والأهلي بيستخدم سياسة بص العصفورة شغال في حتة تانية خالص".

 

وأضاف: "حسام غالي تعامل مع ملف مدرب الأهلي الجديد بشكل رائع وحسم التعاقد مع مدرب كبير صاحب خبرات".
 

احمد حسام ميدو الأهلي ريكاردو سواريش حسام غالي المدير الفني الجديد للأهلي

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