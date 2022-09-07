اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022 عيار 21 يسجل تراجعات جديدة

حققت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022، استقرار بعدما شهدت التعاملات المسائية تراجعت بقيمة تراوحت بين 2 إلى 3 جنيه بعد تراجع اسعار الذهب بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022:

أفتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم على الاتي:

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب في مصر عيار 24 نحو 1265 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 22 في مصر 1160 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 1107 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم 948 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم 738 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8856 جنيه بنخفاض 24 جنيه.

أسعار الذهب عالميا تتراجع:

وكانت أسعار الذهب العالمية سجلت تراجعت امس يوم الثلاثاء من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية مجددا.

الذهب العالمي ينخفض 0.2%:

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1706.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس آب عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1719.30 دولار.

اسعار الذهب تتراجع في مصربعد هيوط السعر العالمي:

وكانت قد شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعات محددوة في التعاملات المسائية مع التقلبات التى تشهدها سعر الاوقية عالميا حيث انخفضت بقيمة بلغت 3 جنيه للجرام.