تراجع بقيمة 50 جنية للطن.. اسعار الاسمت في مصر اليوم الاربعاء 7سبتمبر 2022

سجلت اسعار طن الاسمنت في مصر، اليوم الاربعاء 7 سبتمبر٢٠٢٢، تراجعات بقيمة 50 بعدما اعلنت المصانع تثبيت اسعارها لشهر سبتمبر، وسط استقرار تشهده اسعار مواد البناء في السوق المحلي.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

سعر طن اسمنت المسلح اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

سجل سعر طن اسمنت المسلح اليوم 2022ليصل إلى 1480جنيه.

سعر طن اسمنت النصر اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم اغسطس2022 عند 1438للطن.

سعر طن اسمن وادي النيل اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

سجل سعر طن اسمن وادي النيل في استقرار ليصل إلى 1415 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

استقر سعر طن الاسمنت لافارج 1455 جنيه للطن.

سعر طن اسمنت حلوان اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم عند 1490 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

سعر طن اسمنت السويدي سجل 1535 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:

بلغ سعر طن أسمنت قنا 1425 جنيه للطن.