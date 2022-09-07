تراجع بقيمة 50 جنية للطن.. اسعار الاسمت في مصر اليوم الاربعاء 7سبتمبر 2022
سجلت اسعار طن الاسمنت في مصر، اليوم الاربعاء 7 سبتمبر٢٠٢٢، تراجعات بقيمة 50 بعدما اعلنت المصانع تثبيت اسعارها لشهر سبتمبر، وسط استقرار تشهده اسعار مواد البناء في السوق المحلي.
أسعار الاسمنت في مصر اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
سعر طن اسمنت المسلح اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
سجل سعر طن اسمنت المسلح اليوم 2022ليصل إلى 1480جنيه.
سعر طن اسمنت النصر اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم اغسطس2022 عند 1438للطن.
سعر طن اسمن وادي النيل اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
سجل سعر طن اسمن وادي النيل في استقرار ليصل إلى 1415 جنيه.
سعر طن اسمنت لافارج اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
استقر سعر طن الاسمنت لافارج 1455 جنيه للطن.
سعر طن اسمنت حلوان اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم عند 1490 جنيه.
سعر طن اسمنت السويدي اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
سعر طن اسمنت السويدي سجل 1535 جنيه.
سعر طن أسمنت قنا اليوم الاربعاء 7 سبتمبر ٢٠٢٢:
بلغ سعر طن أسمنت قنا 1425 جنيه للطن.