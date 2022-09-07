تراجع بقيمة 50 جنية للطن.. اسعار الاسمت في مصر اليوم الاربعاء 7سبتمبر 2022

الاقتصاد
اسعار الاسمنت اليوم
اسعار الاسمنت اليوم

سجلت اسعار طن الاسمنت في مصر،  اليوم  الاربعاء   7 سبتمبر٢٠٢٢،  تراجعات بقيمة 50  بعدما اعلنت المصانع تثبيت اسعارها لشهر سبتمبر، وسط استقرار تشهده اسعار مواد البناء في السوق المحلي.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم  الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

سعر طن اسمنت المسلح اليوم  الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

سجل سعر طن اسمنت  المسلح  اليوم    2022ليصل إلى 1480جنيه.

سعر طن اسمنت النصر  اليوم  الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

 استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم اغسطس2022 عند  1438للطن. 

سعر طن اسمن وادي النيل  اليوم   الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

 سجل  سعر طن اسمن وادي النيل في  استقرار ليصل إلى 1415 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج  اليوم   الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

استقر سعر طن الاسمنت لافارج 1455 جنيه للطن.

سعر طن اسمنت حلوان  اليوم   الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم عند 1490  جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي  اليوم   الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

سعر  طن اسمنت السويدي سجل  1535 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا  اليوم   الاربعاء  7 سبتمبر ٢٠٢٢:

بلغ سعر طن أسمنت قنا  1425 جنيه للطن.

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