موعد مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

عشاق بايرن ميونيخ على موعد مع مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، بين فريقهم المفضل ونظيره إنتر ميلان الإيطالي، في مستهل جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022- 2023.

مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان

ويخوض فريق بايرن ميونيخ الألماني مباراة مهمة أمام العملاق الإيطالي إنتر ميلان، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أحد أعرق وأقوى البطولات العالمية والتي تشهد متابعة كبيرة على مستوى العالم.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان الإيطالي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وإنتر

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن تايم سبورتس الرياضية صاحبة ومالكة حقوق بث دوري أبطال أوروبا والدوريات الكبرى عن نقل مباراة بايرن ميونيخ الألماني وإنتر في التاسعة مساء، عبر فضائيتها بي إن سبورت 2 بريميوم بتعليق التونسي عصام الشوالي.

قوة مباراة بايرن ميونيخ

ويدخل بايرن ميونيخ الألماني اللقاء ساعيًا إلى تقديم مستوى متميز والفوز بالمباراة للتأكيد على قدرته في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الخروج غير متوقع في النسخة الماضية، حيث كان أقرب المرشحين إليها.

ماني لاعب بايرن ميونيخ

ويخوض اللاعب السنغالي ساديو ماني أولى مبارياته الأوروبية مع بايرن ميونيخ فريقه الجديد، الذي انتقل إليها بعدما رحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بينما يدخل ميلان اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور.