سعر الذهب اليوم الأربعاء 7- 9- 2022 في جمهورية مصر العربية

سعر الذهب، من الموضوعات المهمة التي تشهد إقبالًا كبيرا من المواطنين، وهو ما يعكسه أداء مؤشرات البحث عبر جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لقيمته المادية وأهميته المعنوية حيث يستخدمه البعض في المهاداة.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر 2022 تراجعًا ملحوظا في جمهورية مصر العربية، بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا وانتشارا في مصر نحو 1107 جنيه للبيع، و1102 للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

وترصد بوابة الفجر لروادها وقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-9-2022 في السطور التالية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم نحو 1265جنيه للبيع، و1259 للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 1107 جنيه للبيع، و1102 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم إلى 948 جنيه للبيع، و944 للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم نحو 738 جنيه للبيع، و734 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 632 جنيه للبيع، و629 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 474 جنيه للبيع، و472 للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر 2022 نحو 8856 جنيه للبيع، و9735 للشراء، بينما سجلت الأوقية في مصر 1696 دولار للبيع، و1695 للشراء.