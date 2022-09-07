سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-9-2022 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار شهد في الآونة الأخيرة تغيرات كبيرة أمام الجنيه المصري، ما زاد الاهتمام حوله، حيث بادر المواطنون إلى البحث عن قيمته وسعره بشكل يومي أمام العملة المصرية "الجنيه" في مختلف البنوك والمصارف العاملة بالدولة.

سعر الدولار اليوم

ويرتبط بـ سعر الدولار العديد من الأمور المهمة، وعلى رأسها أسعار المواد البترولية والغذائية التي تتأثر بارتفاعه أمام الجنيه المصري، لذا يتمتع بأهمية كبيرة لدى الجميع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

وسجل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر 2022 استقرارا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وسط توقعات بأن يشهد المزيد من التغييرات في الساعات المقبلة، وفقًا لآخر التعاملات الرسمية.

وتستعرض بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-9-2022 في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 19.24 للبيع، و19.18 للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 19.24 للبيع، و19.14 للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 19.22 للبيع، و19.16 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 19.24 للبيع، و19.14 للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 19.22 للبيع، و19.16 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 19.22 للبيع، و19.16 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي 19.26 للبيع، و19.20 للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.24 للبيع، و19.17 للشراء.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 19.24 للبيع، و19.18 للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 19.24 للبيع، و19.17 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.26 للبيع، و19.23 للشراء.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 19.22 للبيع، و19.16 للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

كما بلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 19.22 للبيع، و19.16 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر 2022، في المصرف المتحد 19.24 للبيع، و19.18 للشراء.