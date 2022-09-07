موعد مباراة نابولى ضد ليفربول اليوم بدورى الأبطال والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

مباراة نابولى ضد ليفربول، انطلقت أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022- 2022 يوم أمس الثلاثاء، والتي شهادت مفاجآت كبيرة على رأسها هزيمة تشيلسي من دينامو زغرب بهدف دون رد، بينما بزغ نجم هالاند لاعب السيتي الجديد في سماء أوروبا بتسجيله هدفين في شباك إشبيلية.

مباراة نابولى ضد ليفربول

وتستكمل اليوم الأربعاء، الموافق السابع من سبتمبر 2022، بعدة مباريات على رأسها مباراة نابولى ضد ليفربول التي يترقبها الجمهور العربي والمصري بالتحديد، من أجل متابعة الفرعون محمد صلاح.

موعد مباراة نابولى ضد ليفربول

وتنطلق مباراة مباراة نابولى ضد ليفربول في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة "أ" بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نابولى ضد ليفربول

وأعلنت مجموعة شبكات أون تايم سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لدوري أبطال أوروبا وكبرى المسابقات العالمية عن نقل مباراة نابولى ضد ليفربول في افتتاحية مباريات الدور الأول عبر فضائياتها.

قائمة كلبو لمواجهة نابولى ضد ليفربول

واستدعى المدير الفني الألماني يورجن كلوب من اجل مباراة نابولى ضد ليفربول 21 لاعبا في قائمة الريدز التي اتجهت إلى إيطاليا لمواجهة نابولي وضمت أليسون، جوميز، فابينيو، فان دايك، تياجو، ميلنر، فيرمينو، محمد صلاح، أدريان، إيليوت، جوتا، تسيميكاس، دياز، روبرتسون، نونيز، آرثر، ماتيب، بايشيتش، فيليبس، ترينت، ديفيز.

محمد صلاح يقود هجوم مباراة نابولى ضد ليفربول

ومن المقرر أن يقود محمد صلاح تشكيل مباراة نابولى ضد ليفربول في افتتاحية الفريق في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء.

تشكيل مباراة نابولى ضد ليفربول

ويتوقع أن يخوض كلوب مباراة نابولى ضد ليفربول بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع جوميز، فان دايك، روبرتسون، وألكسندر أرنولد، وفي خط الوسط هارفي إيليوت، فابينيو، وتياجو، وفي الهجوم محمد صلاح، لويس دياز، وروبرتو فيرمينو.

نتائج ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويعاني فريق ليفربول الإنجليزي في البريمير ليج، حيث خالفت نتائجه هذا الموسم التوقعات، إذ لعب 6 مباريات لم يحقق منها سوى 9 نقاط وضعته في المركز السابع بجدول الترتيب، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر واحدة.