عاجل.. الاسكان تطرح محلات تجارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلني في المدن الجديدة
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٨م٢: ٣٧م2) بالسوق رقم 1 بكلً من الحي السابع مجاورة A ، والحي الرابع قطاع أ بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 10/10/2022.
وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٩ م٢: ٤١ م٢) بمنطقة سكن مصر مشروع جنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022.
وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٥ م٢: ٣٩ م٢) بالقطعة 31 بحي الأندلس وقطعة رقم 2 بمنطقة 110 عمارات غرب الحي العاشر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2022.
جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في جلسات المزادات.