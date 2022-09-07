البورصة تفقد مكاسبها الصباحية وتخسر 3 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم 6-9-2022

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

كبدت مبيعات المستثمرين العرب والأجانب البورصة المصرية خسائر بقيمة 3 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء 7-9-2022، وسط هبوط جماعي لمؤشراتها الرئيسية.

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 7-9-2022:

وتراجع مؤشر " إيجي أكس 30" الرئيسي بنسبة 0.66% إلى مستويات 10261 نقطة، وانخفض مؤشر " إيجي أكس 70 " بنسبة 0.57% ليصل إلى مستويات 2263.58 نقطة،  وتراجع مؤشر " إيجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليصل إلى 3241.37 نقطة.

ايقاف 4 اسهم عن التداولات لمدة 10 دقائق:

واعلنت إدارة البورصة خلال تعاملات جلسة اليوم الاربعاء 9-7-2022، ايقاف التداولات عن 4 اسهم لتجاوزهم نسبة 10%.

وشملت قائمة الاسهم كلا من أودن للاستثمار والتنمية، و يوتوبيا للاستثمار العقاري، و اميرالد  للتطوير وادراة المشروعات،  والدولي للاستثمار والتنمية العقارية.

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البورصة تفقد مكاسبها الصباحية وتخسر 3 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم 6-9-2022

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