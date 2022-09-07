بعد إقالة توخيل.. موعد مباراة تشيلسي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

تلقى تشيلسي تلقى أول هزيمة في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك بهدف نظيف دون رد على يد دينامو زغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقد أعلن نادي تشيلسي عن إقالة المدير الفني للفريق صباح اليوم الأربعاء بعد النتائج المخيبة للآمال مع البلوز في الدوري الإنجليزي والدوري أبطال أوروبا.



- موعد مباراة تشيلسي القادمة في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يواجه البلوز نظيره سالزبورج النمساوي، في ثاني مواجهات دور المجموعات، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- ترتيب مجموعة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وحصد فريق دينامو زغرب ثلاث نقاط أولى في المجموعة بعض فشل باقي الفريق في تحقيق أي انتصار.

1- دينامو زغرب 3 نقاط

2- ميلان نقطة واحدة

3- سالزبورج نقطة واحدة

4- تشيلسي بلا نقاط.

- القنوات الناقلة لمباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وتمتلك شبكة قنوات "BEIN SPORT" القطرية، ملكية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.