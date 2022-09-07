بعد إقالة توخيل.. موعد مباراة تشيلسي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
توخيل
توخيل

 

تلقى تشيلسي تلقى أول هزيمة في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك بهدف نظيف دون رد على يد دينامو زغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقد أعلن نادي تشيلسي عن إقالة المدير الفني للفريق صباح اليوم الأربعاء بعد النتائج المخيبة للآمال مع البلوز في الدوري الإنجليزي والدوري أبطال أوروبا.


- موعد مباراة تشيلسي القادمة في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يواجه البلوز نظيره سالزبورج النمساوي، في ثاني مواجهات دور المجموعات، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

txt

بعد إقالة توخيل.. موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

txt

كشف حساب توماس توخيل مع تشيلسي بعد رحيله عن تدريب البلوز

- ترتيب مجموعة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وحصد فريق دينامو زغرب ثلاث نقاط أولى في المجموعة بعض فشل باقي الفريق في تحقيق أي انتصار.

1- دينامو زغرب 3 نقاط 
2- ميلان نقطة واحدة 
3- سالزبورج نقطة واحدة 
4- تشيلسي بلا نقاط.

- القنوات الناقلة لمباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وتمتلك شبكة قنوات "BEIN SPORT" القطرية، ملكية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

 

الدوري الانجليزي المدير الفني دور المجموعات تشيلسى القنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي توماس توخيل الجولة الأولى وري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

بعد إقالة توخيل.. موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف حساب توماس توخيل مع تشيلسي بعد رحيله عن تدريب البلوز

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار الدولار ومسؤول حكومي يكشف توقعات سعر الصرف

عاجل.. تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي للشهر السادس على التوالي

عاجل.. البنوك ترفع أسعار صرف الدولار إلى 19.30 جنيه

تعرف على المرشح الأقرب لخلافة توخيل في تدريب تشيلسي

حرب الصفقات.. سيد عبدالحفيظ يخطط لخطف صفقة أجنبية في الميركاتو الصيفي

عاجل..أسعار الذهب اليوم الاربعاء 7سبتمبر 2022 ترتفع بعد صعود الدولار في البنوك

لاعب جديد ضمن دائرة اهتمامات النادي الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. تقارير سويسرية تُسرب إسم مدرب الأهلي الجديد