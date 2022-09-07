جامعة السويس تعلن عن وظائف خالية بـ 13 كلية وتحدد الشروط (صور)

تعلن جامعة السويس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بـ 13 من كلياتها وهم: “طب بشري - طب أسنان - علاج طبيعي - الهندسة - هندسة بترول - الحاسبات والمعلومات - تجارة - اداب - السياسة والاقتصاد - الاعلام - التكنولوجيا والتعليم - الثروة السمكية - التربية الرياضية”

1- جامعة السويس جامعة حكومية ومقرها الأساسي محافظة السويس

التخصصات والشروط

2- التخصصات المطلوبة في الصور تحت كل كلية

- الشروط:

3- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

4- ان يكون المتقدم خريج احد الجامعات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972

5- السن:

وظيفة معيد: لا يزيد السن عن 30 عام

وظيفة مدرس مساعد: لا يزيد السن عن 35 عام

وظيفة مدرس: لا يزيد السن عن 45 عام

وظيفة استاذ مساعد: لا يزيد السن عن 50 عام

في آخر يوم تقدم للإعلان

6- بالنسبة لوظائف اعضاء هيئة التدريس:

يشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس ( اجتياز المقابلة الشخصية) طبقا لاحكام المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وتكون الأولوية لمن لديه خبرة تدريسية في جامعة معترف بها

7- يشترط علي المتقدمين لوظيفة استاذ أو أستاذ مساعد ان يكون حاصل على درجة الدكتوراة فى التخصص

المطلوب وقام بالترقية فى ذات التخصص.

8- يشترط علي المتقدمين لوظيفة مدرس ان يكون حاصل على درجة الدكتوراة فى التخصص المطلوب من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات

9- التقديم بمقر كل كلية بالجامعة بالسويس باليد وشخصيا

العنوان: السويس - مدينة السلام، طريق القاهرة - السويس

ت: 0623523773

الإيميل: [email protected]

10- بداية الإعلان:

2022/09/07

نهاية الإعلان:

2022/09/20

11- الأوراق المطلوبة:

- السيرة الذاتية

- عدد 6 صور شخصة حديثة

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صحيفة أحوال جنائية باسم جامعة السويس لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر

- صورة شهادة الليسانس أو البكالوريس وشهادة بتقديرات الأربع سنوات ( مع ضرورة احضار الأصل للاطلاع عليه ).

- صورة شهادة الماجستير أو ما يعادلها ونسخة من رسالة الماجستير بالنسبة للمتقدم لوظيفة مدرس مساعد؛ وكذلك نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه وصورة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها بالنسبة للمتقدم لوظائف أعضاء هيئة التدريس ( مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ ) ( مع ضرورة احضار الاصل للاطلاع عليه ).



- بالنسبة للمتقدم لوظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ولم يحصل علي اللقب العلمي من لجان الترقيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات تقديم عدد خمس ملفات تحتوى كل منها على الأبحاث المنشور في مجلات محكمة.

- تقديم ما يفيد توافر الخبرة التدريسية في احدي الجامعات المعترف بها مختومة من جهة العمل ومحدد بها المدة ومجال العمل وطبيعته.

- خطاب تزكية من المشرف على رسالة الماجستير والدكتوراة

- بيان حالة وظيفية لمن يعمل في القطاع الحكومي وموافقة جهة العمل للتقدم للاعلان

- بيان حالة وظيفية لمن سبق انتهاء خدمته بالقطاع الحكومي مبينًا أسباب انتهاء الخدمة

12- بالنسبة لموافقة جهة العمل:

لو أنت تعمل بالحكومة هتطبع الاعلان وتقدم طلب في مكان عملك

اما لو تعمل بالحكومة يبقي ممكن تكتب اقرار انك لا تعمل بالحكومة

13- بالنسبة لصيغة تزكية المشرف المطلوبة لوظيفة مدرس مساعد

شهادة تزكية لرسالة الماجستير الخاصة بالباحث /......

يرى الأستاذ الدكتور /..... والمشرف على الرسالة بعنوان/.......

أنه طول فترة إجراءات البحث وحتى الانتهاء منه بحصوله على درجة الماجستير في....... بتاريخ.......، واعتماد السيد الأستاذ رئيس الجامعة هذه الدرجة العلمية بتاريخ..... الآتي:

إن الدارس/.....طول فترة البحث كان ملتزما بأداء ما يطلب منه من جمع المادة العلمية، وكذلك من اتباعه منهجية البحث، متصف بالأمانة العلمية، مجتهد للوصول بعزيمة وإصرار إلى هدفه العلمي في الوقت المحدد وفقا للوائح والقوانين، متعاون في علاقته مع زملائه، حريص على احترام أساتذته ورؤسائه، على دراية واجبة بالتقاليد الجامعية، متمسك بأعرافها، مدرك لحقوقها وواجباتها من خلال قانون تنظيم الجامعات، متصف بعقلية علمية مبتكرة، هذا فضلا عما يتصف به من خلق حسن.

المشرف على الرسالة

14- لينك الإعلان علي بوابة الوظائف الحكومية

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=Pc7JkzuUKvlYLVjtxLFhsw==

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