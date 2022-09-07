اعرف نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر فور ظهورها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، يبحث الكثيرون من طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية عن رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني المباشر، من أجل معرفة الدرجات واللحاق بالتنسيق وبإحدى الجامعات.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وتصدرت بوابة الأزهر اليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وظهورها وإتاحتها عبر البوابة الرسمية لمشيخة الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

ويمكن لطلاب الأزهر الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر وتسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتائج النهائية فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني ستكون خلال أيام حيث سيتم الإعلان فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة الدرجات الخاصة بالطلاب رسميًا.

احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

كما أعلنت المعاهد الأزهرية أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من قبل وكيل الأزهر الشريف، خلال الأيام الجارية، ويتم إتاحتها عبر بوابة الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 والامتحانات

وانطلقت أعمال تصحيح النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2022 الدور الثاني في 9 مراكز رئيسية تتم حاليا في مختلف المحافظات المصرية حيت بدات عمليات التصحيح الخميس الماضي.

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

ومن المقرر أن تتاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والتي يمكن الدخول إليها من خلال الضغط هنــــــــا، وتسجيل البيانات.

خطوات الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية

وتقدم بوابة الفجر لأبنائها الكران خطوات الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة امتحانات الدور الثاني في السطور التالية:

- دخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالضغط هنـا.

- ختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني.

- تسجيل بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

- إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

- اختيار استعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

- ظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية بالتفصيل.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

وانتهى قرابة الـ 61278 طالب وطالبة من تأدية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بجميع شعبها في أغسطس الماضي من الفترة 20 إلى 29 أغسطس وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما ينتظرون رفع نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها رسميا.