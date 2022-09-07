يبحث عدد كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، خلال الفترة الأخيرة، عن موعد مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني، لخوض مباراة هامة ضد نظيره إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، في بطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك تابعونا لمعرفة موعد مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ستكون مساء اليوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبوظبي الإماراتية، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، عبر الناقل الحصري للبطولة "بي إن سبورتس اتش دي" وتُذاع تحديدا على قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

معلق مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان في دوري أبطال

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية إسناد مهمة التعليق على مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان في دوري أبطال للمعلق التونسي عصام الشوالي، هو من سيتولى مهمة التعليق على المباراة.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع، كالتالي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد - دي ليخت - أوباميكانو - ديفيز.

خط الوسط: سابيتسر - كيميش - كومان.

خط الهجوم: موسيالا - ساني - ماني.

تشكيل انتر ميلان المتوقع، كالتالي:-

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار - دي فريج - باستوني.

خط الوسط: دومفريس - باريلا - بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - دجيكو.

وسيدخل الفريقان المباراة وهما ليس في أفضل حالاتهما، حيث هُزم إنتر ميلان في الديربي من إي سي ميلان بنتيجة 3-2، بينما العملاق البافاري تعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري الألماني ضد يونيون برلين.

وتمكن بايرن ميونخ من الانتصار في آخر مباراة لعبها ضد إنتر ميلان في ميدان، حين فاز بهدف نظيف في عام 2011، علمًا بأن النادي البافاري هُزم بنتيجة 3-2 بمباراة الإياب في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.