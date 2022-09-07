أخبار البورصة اليوم 7-9-2022..اودن للاستثمار يتصدر قائمة الاسهم المرتفعة

تصدر سهم اودن للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 7-9-2022، التى شهدت فيها انخفاض بقيمة 3 مليار جنيه في رأسمال السوقي.

العز للدخيلة يحتل المركز الثاني بقائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا:

واحتل سهم العز الدخيلة للصلب المركز الثاني في قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 15.7%، ثم جاء سهم بلتون القابضة بنسبة 11.9%، وسهم راكتا بنسبة 8.15%، تلاه سهم مصر للالومنيوم بنسبة 7.47%.

أداء مؤشرات البورصة الرئيسية:

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق إيجي أكس 30 بنسبة 0.94% ليصل إلى مستويات 10232 نقطة، ورتاجع مؤشر ايجي أكس 70 للاسهم المتوسطة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستويات 262.65 نقطة، كما انخفض مؤشر إيجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.66% ليصل إلى مستويات 3239.35 نقطة.

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 4.7 مليار جنيه بالتداول على 928 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 63 الف عملية بيع وشراء.

الأجانب يبيعون بالبورصة:

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 494 مليون جنيه، وباع ايضا العرب بصافي 715 مليون جنيه بينما اشتري المستثمرون المصريين بقيمة 1.2 مليار جنيه.