أخبار البورصة اليوم 7-9-2022.. قائمة الاسهم الاكثر انخفاضا

الاقتصاد
أخبار البورصة اليوم
أخبار البورصة اليوم

 تصدر سهم حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 ، اليوم الاربعاء، قائمة الاسهم الاكثر انخفاضا بالبورصة بعد ان تراجع بنسبة 19.7%.

واحتل المركز الثاني في القائمة شمال الصعيد للتنمية  والانتاج الزراعي بنسبة تراجع 14.50%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي بنسبة هبوط 8.3%، تلاه سهم رواد بعد ان تراجع بنسبة 4.9%، وسهم زهراء المعادي بنسبة 4.9%.

العز للدخيلة يحتل المركز الثاني بقائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا:

 بيننما تصدر سهم اودن للاستثمار  قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 7-9-2022.

واحتل سهم العز الدخيلة للصلب المركز الثاني في قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 15.7%، ثم جاء سهم بلتون القابضة بنسبة  11.9%، وسهم  راكتا بنسبة 8.15%،  تلاه سهم مصر للالومنيوم بنسبة 7.47%.

 أداء مؤشرات البورصة الرئيسية:

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق  في ختام تعاملات اليوم، إيجي أكس 30 بنسبة 0.94% ليصل إلى مستويات 10232 نقطة، ورتاجع مؤشر ايجي أكس 70 للاسهم المتوسطة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستويات 262.65 نقطة، كما انخفض مؤشر  إيجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.66% ليصل إلى مستويات 3239.35 نقطة.

 

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 4.7 مليار جنيه بالتداول على 928 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 63 الف عملية بيع وشراء.

الأجانب يبيعون بالبورصة:

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 494 مليون جنيه، وباع ايضا العرب بصافي 715 مليون جنيه  بينما اشتري  المستثمرون المصريين بقيمة 1.2 مليار جنيه.        

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