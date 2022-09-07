وظائف شاغرة للجنسين (رجال/نساء) في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن الوظائف التي وفّرها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وأعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن طرح 15 وظيفة شاغرة للجنسين (رجال/نساء) من حملة البكالوريوس، لافتًا إلى أن هناك بعض الوظائف التي لا تشترط الخبرة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للجنسين (رجال/نساء) والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي على النحو التالي:-

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عدة وظائف شاغرة تتمثل في ما يلي:

- 2 أخصائي حماية بيئة وتقنيات بيئية أول

المتطلبات: بكالوريوس في الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية مع خبرة 3 سنوات.

- 6 كبير أخصائي حماية البيئة

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية، علوم الكيمياء مع خبرة 5 سنوات.

- 5 أخصائي حماية بيئة أول

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية، علوم الكيمياء مع خبرة 3 سنوات.

- 3 أخصائي حماية بيئة

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية، علوم الكيمياء، لا يشترط الخبرة.

شروط وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

- أن يكون لائقًا طبيًا.

طريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

ومتاح حاليًا أمام الجميع التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا)، وسيستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 1444/2/14هـ (الموافق 2022/9/10م).

ما هو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؟

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، هو مركز حكومي سعودي مقره في الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.