جامعة حلوان الأهلية.. ننشر خطوات التقديم والمصروفات والأوراق المطلوبة

جامعة حلوان الأهلية متصدرة محركات البحث، حيث يريد الطلاب معرفة الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم للالتحاق بـ جامعة حلوان الأهلية، بعدما جاء لهم نتيجة التنسيق الالتحاق بها، لذا نقدم لكم خطوات التقديم والمصروفات والأوراق المطلوبة لـ جامعة حلوان الأهلية.

تواصل جامعة حلوان الأهلية فتح باب التقديم أما طلاب الثانوية العامة المقبولين عن طريق مكتب التنسيق لتقديم أوراقهم للالتحاق بها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، وكذلك أتاحت باب القبول المباشر في كليات الجامعة.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

وقد حددت جامعة حلوان الأهلية قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد 2022-2023 وهي:

مصروفات دراسية لكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية بقيمة 48000 تسدد على قسطين.

مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية جامعة حلوان الأهلية بقيمة 35000 جنيه تسدد على قسطين.

كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان الأهلية بقيمة 35000 جنيه تسدد على قسطين.

وذلك بجانب رسوم إدارية 1500 جنيه.

يمكن السداد الآن من خلال أحد المنافذ التالية وهي (مصارى- أمان- إيزى باى- خدماتى- أوباى- سمارت باى ثقة_أموال- إيجى باى- بى- سداد- ضامن- طلقة- ممكن – وقتى)، وذلك من خلال كود الدفع الخاص بالطالب.

القبول بجامعة حلوان الأهلية

وتضمنت إجراءات القبول بجامعة حلوان الأهلية للطلاب المرشحين عن طريق مكتب التنسيق في تنسيق الجامعات الأهلية 2022، ما يلي:

1- ملئ طلب الالتحاق من خلال الدخول على الرابط اضغط هنــــــــا.

2- طباعة استمارة الكشف الطبي، وسيتم تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها، علمًا بأن يوقع الكشف الطبي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

3- عقد لقاء تعريفى للطلاب مع السادة منسقي البرامج بمقر مجمع الفنون والثقافة وسيتم تحديد موعده لاحقا.

4- سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكل طالب من خلال الرابط:http://app2.helwan.edu.eg/HNU/

5- على الطلاب المرشحين للالتحاق بكليتي الهندسة والفنون التطبيقية تحديد رغباتهم (كرغبة أول ورغبة ثانية) في البرامج المتاحة بالكلية.

6- يقوم الطلاب بتحميل صور الأوراق التالية ( شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية ) للحصول على القبول المبدئي ولاستخراج كود سداد الرسوم الدراسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة حلوان الأهلية

وتضمنت الأوراق المطلوبة ولا يعتبر الطالب مقيدًا إلا بعد تقديم المستندات المذكورة، وهي: