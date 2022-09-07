آسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

اصبحت أسعار الحديد والأسمنت الأعلي في معدل البحث هذه الفترة بسبب رغبة التجار والمستهلكين الشراء وسط استمرار التخوفات من ارتفاع سعر الدولار والخامات العالمية التي يتم استيرادها من الخارج، وتخوفات من المستهلكين والمواطنين من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت لأنها تؤثر بشكل مباشر علي أسعار الشقق السكنية وإيجارات المحلات التجارية، وترتب علي ذلك ذهاب البعض لشراء الحديد والأسمنت.



وتعرض " الفجر " أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك:



اسعار حديد عز اليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022:



سجل سعر حديد عز اليوم الاربعاء الحديد ب نحو 17.700 جنيه



اسعار حديد بشتاي اليوم الاربعاء7 سبتمبر 2022:



سجل سعر حديد بشتاي اليوم الاربعاء نحو 17.600 جنيه



اسعار حديد العتال اليوم الاربعاء7 سبتمبر 2022:



سجل سعر حديد العتال اليوم الاربعاء نحو 17.000 جنيه



اسعار حديد عطية اليوم الاربعاء7 سبتمبر 2022:



سجل سعر حديد عطية اليوم الاربعاء نحو 15.700 جنيه



اسعار حديد سرحان اليوم الاربعاء7 سبتمبر 2022:



سجل سعر حديد سرحان اليوم الاربعاء نحو ب 15.750 جنيه



اسعار حديد المصريين اليوم الاربعاء 7سبتمبر 2022



سجل سعر حديد المصريين اليوم الاربعاء سعر الطن نحو 17.400 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022

اسعار أسمنت النصر اليوم الاربعاء:



سجل سعر أسمنت النصر اليوم الاربعاء سعر الاسمنت بنحو 1360 جنيه للطن

أسعار أسمنت المسلح اليوم الاربعاء:



سجل سعر أسمنت المسلح اليوم الاربعاء سعر الأسمنت بنحو 1400 جنيه للطن

أسعار أسمنت وادي النيل اليوم الاربعاء:



سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الاربعاء سعر الاسمنت بنحو 1350 جنيه للطن

أسعار أسمنت حلوان اليوم الاربعاء:



سجل سعر أسمنت حلوان اليوم الاربعاء سعر الاسمنت بنحو 1400 جنيه للطن

أسعار أسمنت المخصوص اليوم الاربعاء:



سجل سعر أسمنت المخصوص اليوم الاربعاء سعر الاسمنت بنحو 1375 جنيه للطن

أسعار أسمنت السويدي اليوم الاربعاء:



وصل سعر أسمنت السويدي اليوم الاربعاء اليوم لنحو 1430 جنيه للطن

أسعار أسمنت العسكري اليوم الاربعاء:



وصل سعر أسمنت العسكري اليوم الاربعاء لنحو 1350 جنيه للطن

أسعار أسمنت سيناء اليوم الاربعاء:

وصل سعر أسمنت سيناء اليوم الاربعاء لنحو 1300 جنيه للطن

والجدير بالذكر ان هذه الاسعار بكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الاجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع.