هالاند يواصل تألقه ويحق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا

احتل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تريندات جوجل ي مختلف البلاد، وذلك بعدما حقق هالاند رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا مع فريقة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفيما يلي سنقدم لكم تفاصيل الرقم القياسي لهالاند، ومشوار تألقه مع السيتي، حيث أصبح هالاند أسرع واصغر لاعب يصل إلى 25 هدفا في المسابقة القارية الأغلى للأندية.

هالاند يسجل هدفين في إشبيلية

وسجل هالاند هدفين في فوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على حساب إشبيلية الإسباني بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزاخون"، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

تألق هالاند ففي دوري أبطال أوروبا موسم 2022 / 2022

وبحسب لشبكة "اوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، فقد سجل إيرلينج هالاند 25 هدفًا في 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهي أفضل نسبة أهداف/مباريات لأي لاعب في تاريخ المسابقة (1.2). لقد سجّل 8 أهداف في 6 مباريات مع سالزبورج و15 هدفًا في 13 مباراة مع بوروسيا دورتموند، أربعة من أهدافه جاءت في مباراتين ضد إشبيلية في 2020-2021.

كما نجح هالاند في تسجيل 12 هدفًا في 7 مباريات مع السيتزنز منذ انضمامه إلى بطل الدوري الإنجليزي.

هالاند أصغر وأسرع لاعب يصل لـ 25 هدفًا

وبات هالاند أصغر وأسرع لاعب يصل لـ 25 هدفا بـ دوري الأبطال. حيث تفوق على كريستيانو رونالدو الذى لم يسجل ولا هدف في أول 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وليونيل ميسي الذى سجل 8 أهداف فقط في 20 لقاء، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذى أحرز 11هدفا فقط، والفرنسي كريم بنزيما الذى سجل 12 هدف فقط، والنرويجي إيرلينج هالاند الذى سجل 25 هدفا.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافين دورى الابطال عبر التاريخ حسب نسبة الاهداف لعدد المباريات بنسبة ١.٢٥ هدف لكل مباراة

حيث سجل هالاند 25 هدفا وصنع 3 أهداف أخري ويعتبر أول لاعب في تاريخ التشامبيونزليج يسجل 25 هدفا في 20 مباراة.