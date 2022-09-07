بوابة الازهر.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، تعد من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، من قبل أولياء الأمور الذين يرغبون في معرفة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر موقع بوابة الازهر.

ويسعى معظم المواطنين خلال الفترة الحالية، لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وتصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية عمليات البحث على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكن للمواطنين الدخول على الرابط وتسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتائج النهائية، وذلك فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، وهي على النحو التالي:-

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، أن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني ستكون خلال أيام، حيث سيتم الإعلان رسميًا فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة الدرجات الخاصة بالطلاب.

ووفقا لما أعلنته المعاهد الأزهرية، من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من قبل وكيل الأزهر الشريف، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت قد بدأت أعمال تصحيح النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2022 الدور الثاني في 9 مراكز رئيسية تتم حاليا في مختلف المحافظات المصرية، حيت بدأت عمليات التصحيح الخميس الماضي الموافق 1 سبتمبر 2022.

رابط بوابة الازهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر"، الخطوات الاساسية التي يمكن للطلاب الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة امتحانات الدور الثاني:-

- الدخول مباشرة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- بعد ذلك قم باختيار أيقونة "نتائج الدور الثاني".

- ثم كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة.

- ثم تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

- ثم قم بالضغط على كلمة "استعلام".

- واخيرا ستظهر لكن كافة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل.