الملا: نعمل على تسريع وتيرة استغلال إمكانات الغاز الكاملة في منطقة شرق المتوسط

الاقتصاد
مؤتمر غازتك 2022
مؤتمر غازتك 2022

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في استغلال احتياطيات الغاز بالمنطقة بالشكل الأمثل، وان البنية التحتية المتميزة لمصر في مجال الغاز الطبيعى عنصر اساسى في نجاح هذا التعاون مشيرًا إلى أن مصر توافقت مع دول المنتدى على سرعة تحقيق الأولويات خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في الاستفادة من الإمكانات والطاقات الكاملة لمصانع اسالة وتصدير الغاز الطبيعى بمصر والاكتشافات الحالية بمنطقة شرق المتوسط  للمساهمة في استغلال موارد المنطقة من الغاز بشكل اقتصادى ونقلها لأوروبا لتلبية جانب من الطلب.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية بعنوان " تسريع  وتيرة استغلال إمكانات الغاز الكاملة في منطقة شرق المتوسط " والتي أقامها منتدى غاز شرق المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2022 المنعقد حاليًا بمدينة ميلانو الإيطالية وضمت كل من السيدة ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية والسيدة لورا لوشمان نائب أمين مساعد مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، والسيد أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، والسيدة ألكساندرا سدوكو الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية اليونانية، والسيد جويدو بروسكو رئيس عمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية.


وأضاف الملا أن مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها لنقل غاز شرق المتوسط إلى الاتحاد الاوروبى عبر مصر خطوة مهمة تمهد الطريق لمشروعات ناجحة في هذا الاطار، مؤكدًا دورالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية في تقديم الدعم للإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة لإستغلال احتياطيات غاز شرق المتوسط والمتمثل في توفير الخبرات والتكنولوجيات والتمويل.


كما تطرق الملا  إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وكبريات الطاقة العالمية في التعاون لإستغلال البنية التحتية واحتياطيات الغاز بالمنطقة مستشهدًا بنجاح نموذج  الشراكة مع شركة إيني الإيطالية والنجاح الذي تم تحقيقه في مشروع تنمية حقل ظهر العملاق في شرق المتوسط والذي تم وضعه على خريطة الإنتاج في وقت قياسى مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر وتحولها من مستورد إلى مُصدر للغاز وخاصة لأوروبا.
 

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار الدولار ومسؤول حكومي يكشف توقعات سعر الصرف

بعد توقيعه.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لحسم صفقة البلدوزر

أبو تريكة يفتح النار على إدارة تشيلسي بعد إقالة توخيل

عاجل.. تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي للشهر السادس على التوالي

عاجل.. ريال مدريد يعلن رسميا تفاصيل إصابة بنزيمة ومدة غيابه

عاجل.. تقارير سويسرية تُسرب إسم مدرب الأهلي الجديد

بنسبة 99%.. من هو مارسيل كولر المدير الفني الأقرب لتدريب الأهلي؟

بعد فشل صفقة بوبو.. الأهلي يتجه نحو تعاقد جديد من الدوري الكندي