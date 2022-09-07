"الطاقة الأميركية" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022
أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام بمقدار 20 ألف برميل يوميًا إلى 2.10 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، لكن الوكالة خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 90 ألف برميل إلى 1.97 مليون برميل يوميًا.
وفي تقريرها الشهري، أفادت الوكالة أن إنتاج النفط الأميركي سوف يرتفع بمقدار 540 ألف برميل يوميًا إلى 11.79 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري.
وترى إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام والطلب على المنتجات البترولية في الولايات المتحدة سوف يرتفعان في العام الجاري تزامنًا مع نمو الاقتصاد.
وتوقعت الوكالة زيادة إنتاج الخام في أميركا إلى 11.79 مليون برميل يوميا هذا العام وإلى 12.63 مليون برميل يوميا في 2023 مقارنة بمستويات إنتاج عام 2021 عند 11.25 مليون برميل يوميًا، ومقارنة بأعلى مستوى قياسي للإنتاج المحلي الأميركي من الخام في 2019 عند 12.29 مليون برميل يوميًا.
وعلاوة على ذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وسوائل الوقود الأخرى سيرتفع من 19.89 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 20.40 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.75 مليون برميل يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، حسب بيانات الإدارة التي ترجع لعام 1973.