"الطاقة الأميركية" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في ‏‏2022 ‏

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط


أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي ‏على الخام بمقدار 20 ألف برميل يوميًا إلى 2.10 مليون برميل يوميًا خلال العام ‏الجاري، لكن الوكالة خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 ‏بمقدار 90 ألف برميل إلى 1.97 مليون برميل يوميًا.‏


وفي تقريرها الشهري، أفادت الوكالة أن إنتاج النفط الأميركي سوف يرتفع بمقدار ‏‏540 ألف برميل يوميًا إلى 11.79 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري.‏


وترى إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام والطلب على المنتجات البترولية ‏في الولايات المتحدة سوف يرتفعان في العام الجاري تزامنًا مع نمو الاقتصاد.‏


وتوقعت الوكالة زيادة إنتاج الخام في أميركا إلى 11.79 مليون برميل يوميا هذا ‏العام وإلى 12.63 مليون برميل يوميا في 2023 مقارنة بمستويات إنتاج عام ‏‏2021 عند 11.25 مليون برميل يوميًا، ومقارنة بأعلى مستوى قياسي للإنتاج ‏المحلي الأميركي من الخام في 2019 عند 12.29 مليون برميل يوميًا.‏


وعلاوة على ذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات ‏البترولية وسوائل الوقود الأخرى سيرتفع من 19.89 مليون برميل يوميا في 2021 ‏إلى 20.40 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.75 مليون برميل يوميا في ‏‏2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005،  ‏حسب بيانات الإدارة التي ترجع لعام 1973.‏

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