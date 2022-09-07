نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تعرف على الموعد ورابط الاستعلام

يبحث الطلاب وأسرهم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعد مد موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ليومًا إضافيًا، حسب مع أعلنته وزارة التعليم العالي، وفيما يلي نقدم لكم موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ورابط الاستعلام.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ينتظر أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث يشعرون بالتوتر، وسوف تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عن طريق التي حددته وزارة التعليم العالي لخدمة طلاب الثانوية العامة في مراحل التنسيق المختلفة ويتيح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، ونقدم لكم رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنــــــــــــــا، عند ظهورها.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، موعد اعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 هو بعد 72 ساعة من غلق المرحلة الثالثة بعد غدا الخميس الموافق سبتمبر ومن المرجح أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في مطلع الاسبوع القادم وعلي الاكثر يوم الأحد.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 من خلا ل هذا الرابط اضغط هنا

وكانت قد اصدرت وزارة التعليم العالي بيانا هاما بشأن تنسيق المرحلة الثالثة حيث قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري،

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار مد تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يأتي ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وطمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث طرحت العديد من الاماكن الشاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة 2022 وأبرزهم كلية الحقوق والاداب والتربية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة وكان من أبرز معاهد المرحلة الثالثة هو معهد الفني التجاري الذي يمكن من خلاله الانتقال إلى الحقوق أو التجارة حسب الشعبة الذي يرغب الطالب الالتحاق بها.