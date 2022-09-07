تصل للغلق.. تحذيرات عاجلة من المنشآت السياحية للمطاعم بشأن الحجاب

ساد الجدل مجددا حول الحجاب خاصة في منطقة الساحل الشمالي، وذلك بعد ماتم منعه في إحدى المطاعم، مما دفع هيئة المنشآت السياحية بتوجيه تحذير للمطاعم وتهديد بالغلق.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن الواقعة:

سياسة التميز

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رفضها للممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم والمنشآت السياحية تجاه سياسة التمييز بكافة أنواعه.

غلق المطاعم

وأضافت الغرفة، أن قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التى تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية.

تفاصيل منع دخول الحجاب:

وكشفت هيئة المنشآت السياحية عن موقفها في بيان اليوم الأربعاء، حول ما أثير مؤخراَ من قيام بعض المطاعم بالساحل الشمالي بمنع دخول روادها من المحجبات مؤكدًا علي رفض سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشأة سياحية سواء مطعمأو كافيه بدواعي إنها السياسة الداخلية للمنشأة.

كما أصدرت منشورًا دوريًا لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكدت فيه أن الغرفة مهمتها الحفاظ على حقوقأعضائها والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانوني، فإنها تضع أيضًا في اعتباراتها مصلحة العميل أو الزبون في خدمته بالشكل الذي يليق به، والحرية في اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأي حق منحقوقه الإنسانية فى المقام الأول وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.

وأضاف أن الغرفة ترفض كافة أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها ما دام التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشأة.

الدستور المصري

واوضحت، أن الدستور المصرى وهو قمة الهرم القانوني، وكذلك القانونين الخاصة بالنشاط السياحي ترفض وتنص صراحة على حظرالتمييز بين المواطنيين، حيث إن الأساس في النشاط السياحي تقديم الخدمة للجميع دون تمييز وفقاَ للمستويات السعرية للمنشأة، وألاتكون قائمة على تطبيق أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الزي أو الجنسية أو النوع.

مناشدة عاجلة

وكان تلقت وزارة السياحة والآثار عدة شكاوى حول هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المطاعم والكافيهات السياحية التي تمنع دخول المحجبات، وأن الوزارة تتولى التحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المنشآت والمطاعم المخالفة.

وناشد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة توافر العديد من الشروط في العاملين المعنيين بإستقبال الرواد بهذه المنشآت فى مقدمتها اللياقة والكفاءة وحًسن التصرف ما يمكنه من شرح طبيعة النشاط في كل قاعة من قاعات المنشآت حتى يكون العميل على دراية تامة بذلك مع ترك حرية الدخول للعميل دون منعه.