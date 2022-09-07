عاجل.. تراجع كبير في أسعار النفط.. وخام برنت أقل من 90 دولار

إنخفضت أسعر النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع خام برنت بنحو 3.9% ليصل إلى مستويات 89.27 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس بنحو 4.3% ليصل إلى مستويات 83.16 دولار للبرميل.

حسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في اكتوبر على 82.25 دولار للبرميل وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 5.33%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض 81.72 دولار للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 81.72 دولار والمقاومة على 90.39 دولار.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.51% للمتاجرة به على USD109.64.

في الوقت نفسه على نايمكس، هبط سعر نفط برنت لشهر نوفمبر بنسبة 4.99% لتتم المتاجرة به على USD88.20 للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على USD5.95 للبرميل.