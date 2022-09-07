بعناوين الفروع.. تعرف على أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، وذلك مع اقتراب نهاية فصل الصيف.

ومع اقتراب نهاية فصل الصيف، وبداية فصلي الخريف والشتاء، تبدأ الإنفلونزا أو نزلات البرد، في الظهور على شريحة كبيرة من المواطنين من جميع الفئات ما بين أطفال وكبار ومسنين.

وكثيرًا ما تتشابه أعراض الإنفلونزا مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما أدى إلى ازدياد عمليات البحث عن أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، وذلك نظرًا لأنها أصبحت ضرورة ملحة خاصة لأصحاب المناعة الضعيفة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي أو الموسمي، الذي توفره سنويًا الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إذ أعلنت عن توفير مصل الإنفلونزا السنوي الرباعي بجميع مراكز تطعيمات الشركة، وهي على النحو التالي:-

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

ويتوفر لقاح الإنفلونزا الرباعي في 11 فرعًا لـ "فاكسيرا" على جميع محافظات الجمهورية (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - كفر الشيخ)، وهي المراكز التابعة لها، حيث تتوافر الجرعة بسعر 170 جنيهًا، ومقسمة كالآتي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي للشركة: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

- فرع الشركة بمدينة الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

- فرع نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

- فرع نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

- فرع نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

- فرع نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

- فرع مدينة 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

- فرع داخل داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

- الوطنية مول - حي لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.