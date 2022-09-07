بعناوين الفروع.. تعرف على أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

منوعات
لقاح الإنفلونزا السنوي
لقاح الإنفلونزا السنوي

بعناوين الفروع.. تعرف على أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، وذلك مع اقتراب نهاية فصل الصيف. 

ومع اقتراب نهاية فصل الصيف، وبداية فصلي الخريف والشتاء، تبدأ الإنفلونزا أو نزلات البرد، في الظهور على شريحة كبيرة من المواطنين من جميع الفئات ما بين أطفال وكبار ومسنين. 

وكثيرًا ما تتشابه أعراض الإنفلونزا مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما أدى إلى ازدياد عمليات البحث عن أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، وذلك نظرًا لأنها أصبحت ضرورة ملحة خاصة لأصحاب المناعة الضعيفة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي أو الموسمي، الذي توفره سنويًا الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إذ أعلنت عن توفير مصل الإنفلونزا السنوي الرباعي بجميع مراكز تطعيمات الشركة، وهي على النحو التالي:-

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

ويتوفر لقاح الإنفلونزا الرباعي في 11 فرعًا لـ "فاكسيرا" على جميع محافظات الجمهورية (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - كفر الشيخ)، وهي المراكز التابعة لها، حيث تتوافر الجرعة بسعر 170 جنيهًا، ومقسمة كالآتي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي للشركة: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

- فرع  الشركة بمدينة الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

- فرع نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

- فرع نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

- فرع نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

- فرع نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

- فرع مدينة 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

- فرع داخل داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

- الوطنية مول - حي لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.

 

بعناوين الفروع.. تعرف على أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لقاح الإنفلونزا السنوي لقاح الإنفلونزا الموسمي الإنفلونزا لقاح الانفلونزا

مواد متعلقة

"المصل واللقاح" يكشف عن الوقت النموذجي للحصول على لقاح الإنفلونزا

الصحة تصدر توضيحا هاما بشأن لقاح الأنفلونزا

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار الدولار ومسؤول حكومي يكشف توقعات سعر الصرف

محترف أجنبي مدمر.. الأهلي يقترب من إنهاء صفقة داخل أمريكا الجنوبية

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم الدوري البلجيكي

أبرزهم برشلونة.. ناصر خليفي يفتح النار على كبار أندية أوروبا

فيريرا يرفض عودة مهاجم الزمالك بالموسم الجديد ويطالب برحيله نهائيًا

عاجل.. طلائع الجيش يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للأهلي والزمالك

عاجل| الصحة: عزل أول حالة مصابة بجدري القرود لمصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية

عاجل.. تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي للشهر السادس على التوالي