حالة الطقس غدا الخميس 8/9/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قبل قليل في بيانًا لها، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع محافظات ومدن الجمهورية، مشيرة إلى توقعات سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ20% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وذكر بيان الأرصاد، توقعات الخبراء حول ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس غدا

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدًا يسودها أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة الحرارة رطبة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وجود من نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما أشار خبراء الأرصاد، إلى أن الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط ستكون معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 25

العلمين الجديدة 30 25

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 31 19

رأس سدر 35 26

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 34 26

نويبع 34 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 26

أبو سمبل 38 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 35 26