أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022.. 5 جنيهات ارتفاع بالمعدن الأصفر

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم ليصعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، بأسواق الصاغة، مع استمرار حالة التذبذب الصاعد بالمعدن الأصفر.



سعر الذهب عيار 24  يرتفع اليوم:
 


سجل سعر الذهب عيار 24 إلى 1269.7 جنيه للجرام

 

سعر الذهب عيار 21 يرتفع اليوم:


سجل جرام الذهب عيار 21 إلى 1111 جنيه.

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم:

 

سعر  جرام الذهب عيار 18 إلى 952.2 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب  8888  جنيه.

 

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بدعم من تراجع ‏عوائد سندات الخزانة والبحث عن صفقات، إلا أن قوة الدولار والمخاوف من رفع ‏حاد لأسعار الفائدة قلصت من المكاسب.‏


وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1702.59 دولار ‏للأونصة بحلول الساعة 1207 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى ‏أقل مستوى له منذ الأول من سبتمبر أيلول عند‎1690.10 ‎دولار للأونصة. ‏


وسجلت العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا، إلى 1713.30 دولار.‏


‎ ‎من ناحية أخرى، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم القياسي المرتفع، في وقت تتزايد فيه ‏المخاوف من ارتفاع أكبر للتضخم والقلق من حدوث ركود في أوروبا مع توقف ‏إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي.‏‎

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ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ‏‏75 نقطة أساس في 21 سبتمبر أيلول، وذلك بعد رفهعها إلى 225 نقطة أساس في ‏المجمل منذ مارس آذار لكبح التضخم المتصاعد.‏


وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار ‏الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.‏‎

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أما الدولار، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعّر ‏بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين في الخارج.‏


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى ‏‏18.14 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين‎0.2 ‎‏% إلى 854.52 دولار، وقفز ‏البلاديوم 0.6% إلى‎2017.72 ‎‏ دولار.‏

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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