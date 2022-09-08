أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 8-9-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

عادت أسعار الدولار للاستقرار في بداية التعاملات اليوم بعد أن  زاد سعر صرف الدولار في البنك المركزي أمس  إلى 19.21 جنيه للشراء،  19.31 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الاهلي ومصر


ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات أمس بنحو 3 قروش في بنكى الأهلى ومصر  ليصل إلى مستويات 19.22 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة: 


كما ارتفع سعر الدولار أمس في مصرف ابو ظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي مسجلا أعلى مستوياته عند 19.27 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد  ايضا 3 قروش إلى 19.24 جنيه للشراء و 19.30 جنيه للبيع.

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