إصابة 8 بحريق مخزن شيبسي في الدقهلية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نجحت  قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة علي حريق شب بمخزن مواد غذائية " مخزن بطاطس مقلية شيبسي " وتبين ان السبب ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للمخزن.

"أمن الدقهلية": القبض على المتورط بالشروع في قتل سائق توك توك بالسنبلاوين

السيطرة على حريق في محل بـ "محرم بك" بالإسكندرية

ونتج عن الحريق إصابة 8 أشخاص من بينهم 2قوة رجال الحماية المدنية.

جانب من الحريق

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية " بطاطس مقلية شيبسي "بقريه ميت نابت طريق طلخا المحلة.
هرعت سيارات الاطفاء وقولت الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ  وبالفحص تبين  تصاعد  السنة النيران من داخل المخزن وتمكنت قوات الحماية المدنية  من السيطرة علي الحريق  واصيب في الحادث 8 اشخاص من بينهم 2 من رجال الاطفاء باختناق بسبب الادخنة المتصاعدة، وتبين من الفحص المبدئي ان سبب الحريق ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للمخزن 
جري نقل المصابين إلى مستشفي المنصورة الدولي. 
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه مدير أمن الدقهلية الشروع في قتل شيبسي قوات الحماية المدنية محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة مستشفى المنصورة الدولي سيارات الإطفاء

مواد متعلقة

السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بكومباوند الخمائل

عاجل.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع "حريف" بيراميدز

"التجاري الدولي" تتصدر تعاملات شركات السمسرة من حيث التداول خلال شهر يوليو

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار الدولار ومسؤول حكومي يكشف توقعات سعر الصرف

بعد الخسارة أمام نابولي.. كلوب يُعلق على إمكانية إقالته من ليفربول

تعليق ناري من ميدو على واقعة رفع علم الزمالك في الطائرة

الزمالك يحسم التعاقد مع نجم طلائع الجيش

الأهلي يستقر على قطع إعارة ثلاثي الفريق بالموسم المقبل

مطالبة بمحاسبة وائل جمعة بعد واقعة "فوز الهلال"

محترف أجنبي مدمر.. الأهلي يقترب من إنهاء صفقة داخل أمريكا الجنوبية

الأهلي يرفض الاستغناء عن نجم الفريق بالموسم الجديد