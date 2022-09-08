إصابة 8 بحريق مخزن شيبسي في الدقهلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة علي حريق شب بمخزن مواد غذائية " مخزن بطاطس مقلية شيبسي " وتبين ان السبب ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للمخزن.

ونتج عن الحريق إصابة 8 أشخاص من بينهم 2قوة رجال الحماية المدنية.

جانب من الحريق

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية " بطاطس مقلية شيبسي "بقريه ميت نابت طريق طلخا المحلة.

هرعت سيارات الاطفاء وقولت الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصاعد السنة النيران من داخل المخزن وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واصيب في الحادث 8 اشخاص من بينهم 2 من رجال الاطفاء باختناق بسبب الادخنة المتصاعدة، وتبين من الفحص المبدئي ان سبب الحريق ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للمخزن

جري نقل المصابين إلى مستشفي المنصورة الدولي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.