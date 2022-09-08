كيفية التعامل مع مرضى جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، ثبوت أول حالة إيجابية لمواطن مصري مصاب بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الرصد الوبائي، التي تقوم بها وزارة الصحة، وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل، وجاري متابعته حالته الصحية.



بيانات المريض



وأكدت وزارة الصحة استقرار حالة المصاب، وأنه يبلغ من العمر 42 عاما، كما أنه من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.



الإجراءات الواجب اتباعها عند الإصابة بالفيروس

لتسريع وتيرة الشفاء ومنع انتقال العدوى للآخرين، يجب اتباع مجموعة من الإرشادات عند الاشتباه أو الإصابة بفيروس جدري القرود، وتشمل.



1- الذهاب للمستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات اللازمة، لتحديد ما إذا كنت مصابًا أم لا.



2- على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لجدري القرود، ولكن عادةً ما يصف الطبيب بعض الأدوية للمرضى، يجب تناولها في مواعيدها، دون الإخلال بالجرعات المحددة، أبرزها:

الأدوية الموصوفة للمريض اتباعها

- مضادات الحساسية.

- الأدوية الخافضة للحرارة، مثل الباراسيتامول.

- الأدوية المضادة للفيروسات.

- المضادات الحيوية، لعلاج العدوى البكتيرية الثانوية.



3- يحظر تناول الأسبرين والمسكنات غير الستيرويدية، خاصةَ للأطفال.

4- تناول الأطعمة الصحية، لتقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

5- شرب كمية وفيرة من الماء والسوائل، للحفاظ على ترطيب الجسم.

نصائح عند الاشتباة بالإصابة بجدري القرود

1- ارتداء كمامة قبل الذهاب إلى الطبيب

2- - الانعزال عن باقي أفراد الأسرة، بسبب انتقال الفيروس جدري القرود عن طريق الرذاذ والتلامس.

3- تغطية الطفح الجلدي أو البثور.

4 - البقاء في المنزل، حتى يتم الشفاء نهائيًا.

5- تجنب ممارسة العلاقة الحميمة، لأن الاتصال الجنسي من طرق انتقال جدري القرود