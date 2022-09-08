"حصاد التوك شو".. مستجدات الوضع الوبائي في مصر ومفاجأة بشأن فصلي الخريف والربيع

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، مصر الأولى عالميا في إعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى مستجدات الوضع الوبائي في مصر، فضلًا عن تعليق ميرفت أمين على صورتها أثناء حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق.

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن موارد مصر المائية تقدر بـ60 مليار متر مكعب، بينا الاحتياجات الفعلية تقدر بـ114 مليار متر مكعب، ويتم تعويض جزء من هذا الفارق من خلال إعادة استخدام المياه ومعالجة المياه من خلال أشكال مختلفة، منها خلط مياه الصرف الزراعي بالترع للاستخدامات الزراعية، مع ضمان نوعية هذه المياه واستخدامها في الزراعة

وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الدولة قامت بمشروعات كبرى لمعالجة المياه، مثل محطة بحر البقر التي تعد شيء مشرف للغاية، مشيرًا إلى أن هذه المحطة تعالج 5.6 مليون متر مكعب، وهي الأكبر من نوعها في العالم في معالجة المياه.

محطة بحر البقر تقوم بمعالجة مياه الصرف الزراعي

ولفت إلى أن محطة بحر البقر تقوم بمعالجة مياه الصرف الزراعي، وهناك محطة اخرى تسمى بمحطة المياه تقوم بمعالجة مياه غرب الدلتا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن منصر تبذل مجهود هائل لتوفير الاحتياجات المائية للشعب المصري.



ولفت إلى أن مياه الصرف الزراعي في معظم دول العامل تلقى في البحر أو المحيطات، ولكن مصر لا تمتلك هذه الرفاهية، حيث تقوم بمعالجة الميها أكثر من مرة، وتقوم باستخدامها، مشيرًا إلى أن مصر اعلى دولة في العالم من حيث إعادة أستخدم المياه

مستجدات الوضع الوبائي في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر، معقبا: "الناس نسيت الفيروس".

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الوباء.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في الإصابات المجتمعية بمصر بأكثر من 50%، ومازلنا ننصح بارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة، والتي لا تتسم بتهوية جيدة، والتطعيم، مشيرا إلى تخطي نسبة التطعيم بلقاح كورونا نحو 70%.

تعليق ميرفت أمين على صورتها

دعلقت الفنانة ميرفت أمين على تداول صورتها أثناء حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق، حيث استنكرت بعض التعليقات التي تعرضت لتقدم عمرها، موضحة: "أنا في عزاء مطلوب مني أروح بميكب".

وقالت " أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc""، اليوم الأربعاء إنها تتعرض للشائعات بصفة دائمة، موضحة أن هناك شائعة قريبة بأنها توفيت وأخرى أنها تزوجت في هذا العمر.

وأضافت أن الموت أو الزواج لا يمكن إخفائهما، معقبة: "هما اصطادوني ليه؟.. أصدقائي وأهلي بيتخضوا من شائعات.. أنا مش بتفرق معايا أوي.. ليه الأذية".

مفاجأة بشأن فصلي الخريف والربيع

كشف أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، أن البلاد تشهد تحسنا ملحوظا بدرجات الحرارة لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يسبب الشعور بالحر.

وقال "عبد العال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء: "هناك تحسن ملحوظ في درجات الحرارة ولكن المشكلة ليست في درجات الحرارة ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة هي المسببة في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف "حالة الطقس في السواحل والوجه البحري الجو لطيف وفي أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأنا لا أقتنع بكلمة نوة التي أطلقها البحارة القدماء ولكن مقتنع بقراءة الخرائط ومتابعة ما يحدث"، مشيرًا إلى أن فصل الصيف ينتهي رسميًا في 21 سبتمبر ولكن التغير المناخي بالعالم أثر على حالة الطقس عالميًا.

وتابع "الخريف يبدأ 22 سبتمبر ولكن التغير المناخي خلى الفصول مبقتش في المواعيد المتفق عليها، ويعتبر الخريف من ألطف فصول السنة في مصر رغم أنه يتخلله بعض حالات عدم الاستقرار ووجود أمطار تصل إلى حد السيول على سلاسل الجبال وفي المقابل الربيع يعتبر من أسوأ فصول السنة لأنه فيه أتربة وأمراض كثيرة".