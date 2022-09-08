نصائح عاجلة من وزارة الصحة بعد ظهور أول حالة من جدري القرود في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تسجيل أول إصابة بجدري القرود في مصر، موضحا أن الإصابة لأحد المواطنين المصريين الذين يحملون إقامة بدولة أوروبية.

كما كشف آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر، معقبا: "الناس نسيت الفيروس".

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الوباء.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في الإصابات المجتمعية بمصر بأكثر من 50%، ومازلنا ننصح بارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة، والتي لا تتسم بتهوية جيدة، والتطعيم، مشيرا إلى تخطي نسبة التطعيم بلقاح كورونا نحو 70%.