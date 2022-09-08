الأهلي يفاوض صفقة غير متوقعة

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يسعي مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإنهاء الصفقات الجديدة وذلك قبل السفر إلى هولندا لخوض معسكر إعداد خارجى تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.


-الأهلي يرغب في ضم نجمه السابق

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي جدد رغبته في ضم اللاعب "أحمد حمدي" نجم الأهلي السابق والمحترف فى صفوف نادي مونتريال الكندي في الوقت الحالي، وذلك من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأوضحت التقاير أن جهاز الكرة بالقلعة الحمراء قام بالحديث مع أحمد حمدي، لبحث إمكانية ضمه للفريق، من أجل تعويض تعثر صفقة ضم اللاعب محمد رضا بوبو من صفوف نادي فيوتشر.

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وأشارت التقارير إلى أن بعض المسؤولون فى القلعة الحمراء ترى أن التعاقد مع أحمد حمدى وعودته من جديد لصفوف الفريق فى ظل قرب انتهاء عقده مع فريقه الحالى، خطوة مهمة.


والجدير بالذكر أن اللاعب أحمد حمدى قد ظهر بشكل جيد مع الأهلى فى فترة تولي البرتغالى جوزيه بيسيرو، مدرب النادي الأهلي السابق، وبعد ذلك رحل اللاعب إلى الجونة ثم خرج للاحتراف فى صفوف نادي مونتريال الكندى.
 

الأهلي محمود الخطيب احمد حمدي مونتريال الكندي

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