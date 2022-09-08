موعد مباراة آرسنال ضد زيوريخ اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 في الدوري الأوروبي

بحث متوصل من قبل عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة آرسنال ضد زيوريخ في الدوري الأوروبي بالإضافة إلى القناة الناقلة لها خاصة إنه ا المواجهة الأولى لميكيل أرتيتا بقيادة آرسنال في الدوري الأوروبي.



موعد مباراة آرسنال ضد زيوريخ

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة آرسنال ضد زيوريخ اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى في إطار الجولة الأولى من فعاليات المجموعة الأولى كذلك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب كيبو نبارك.



وتنطلق فعاليات مباراة آرسنال ضد زيوريخ في تمام الساعة السابعة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة خاصة فريق آرسنال بقيادة ميكيل ارتيتا والذي يعتمد على المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.



القناة الناقلة لمباراة آرسنال ضد زيوريخ

ومن المُقرر أن تذُاع مواجهة آرسنال عبر قناة بين سبورت بريميوم 3، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير أحمد البلوشي الذي يستمتع به الجمهور في كل مكان.

