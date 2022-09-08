برنامج على قناة العربية

أسامة سرايا: عسكريتاريا يسعى لدعم توطين الصناعات الدفاعية في الدول العربية

توك شو
مقدم برنامج عسكريتاريا
مقدم برنامج عسكريتاريا

أكد الإعلامي أسامة سرايا مقدم برنامج عسكريتاريا الذي يبث عبر قناة العربية أن من بين أهداف البرنامج هو تقديم الدعم الإعلامي لمجال الصناعات الدفاعية والعسكرية في الدول العربية، نظرا لكون هذا المجال بات من العناصر الحيوية والمهمة لدعم الاقتصادات الوطنية للدول.

كما أكد سرايا أن مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية يعد جزءا رئيسيا من المجالات التكنولوجية والاقتصادية، مشيرا إلى أن التحدي الأهم الذي تواجهه الدول العربية في هذا المجال هو نقل التقنية والأفكار من الشركات العالمية، وخلق جيل من الشباب المؤهل والقادر على المساهمة بفعالية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

الإعلامي أسامة سرايا العربية عسكريتاريا

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