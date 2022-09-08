أسامة سرايا: عسكريتاريا يسعى لدعم توطين الصناعات الدفاعية في الدول العربية

برنامج على قناة العربية

أكد الإعلامي أسامة سرايا مقدم برنامج عسكريتاريا الذي يبث عبر قناة العربية أن من بين أهداف البرنامج هو تقديم الدعم الإعلامي لمجال الصناعات الدفاعية والعسكرية في الدول العربية، نظرا لكون هذا المجال بات من العناصر الحيوية والمهمة لدعم الاقتصادات الوطنية للدول.

كما أكد سرايا أن مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية يعد جزءا رئيسيا من المجالات التكنولوجية والاقتصادية، مشيرا إلى أن التحدي الأهم الذي تواجهه الدول العربية في هذا المجال هو نقل التقنية والأفكار من الشركات العالمية، وخلق جيل من الشباب المؤهل والقادر على المساهمة بفعالية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.