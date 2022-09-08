بعد ارتفاع الدولار.. زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022

افتتحت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8-9-2022، على استقرار بعد ارتفاعات في التعاملات المسائية بقيمة تراوحت بين 4 إلى 5 جنيه للجرام بالرغم من انخفاض سعر الذهب العالمي إلا أن ارتفاع اسعار الدولار بالبنوك اثر على زيادة سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022:

سجلت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 الاتي :

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب في مصر عيار 24 نحو 1268 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 22 في مصر 1162 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 1110 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم 951 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم 740 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8880 جنيه بزيادة 40 جنيه.

اسعار الدولار ترتفع اربع قروش في يومين:

وكانت قيمة الجنيه واصلت التراجع أمام الدولار لتبلغ حجم خسائرها خلال اليومين الماضيين نحو اربع قروش، مسجلة في البنك المركزي 19.21 جنيه للشراء و19.31 جنيه.

اسعار الذهب عالميا تترقب قرار المركزي الأمريكي:

- تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق يوم الخميس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء، ولم تشهد العقود الأمريكية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.