أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022

سجلت أسعار الحديد في مصر اليوم ا الخميس 8-9-2022، استقرار ليتراوح سعر الطن بين 17 الف إلى 17500 جنيه؛ وذلك بعد أعلان المصانع تثبيت اسعارها للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من انخفاض اسعار الخردة عالميا، وتراجع الطلب على حديد التسليح لوقف البناء.

أسعار الحديد في مصر تسليم ارض المصنع اليوم :

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

سعر طن حديد بشاى اليوم :

وصل سعر طن حديد بشاي في مصر اليوم السبت إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق

سعر طن حديد عز اليوم

وصل سعر طن حديد عز اليوم 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم:

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

اسعار الحديد للمستهلك :

شهدت اسعار الحديد للمستهلك ارتفاعات مع زيادة مصاريف النقل والتفريغ، حيث وصل سعر طن حديد عز للمستهلك ما بين 17700 جنيه إلى 17750 جنيه للطن، ووصل سعر طن حديد بشاي ما بين 17900 جنيه للطن، وبلغ سعر طن العتال 17400 جنيه للطن، وسعر طن المراكبي 15750 جنيه للطن.

اليابان تحذر من ارتفاع اسعار الصلب:

حذرت أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان، التي تعاني من ارتفاع تكاليف المواد الخام وتراجع الين بالإضافة إلى ضعف الطلب، عمالقة التصنيع في البلاد من تطبيق زيادات سعرية إضافية هذا العام.

قال تاكاهيرو موري، نائب الرئيس التنفيذي لـ "نيبون ستيل"، إنَّ الشركة تطبق زيادات على أسعارها التعاقدية من خلال التفاوض مع العملاء المحليين في النصف الثاني من العام المالي حتى نهاية شهر مارس. وستمرر الشركة الزيادة في التكاليف إلى العملاء، بما في ذلك زيادة أسعار الحديد الخام وفحم الكوك التي تفاقمت بسبب الانخفاض التاريخي في قيمة الين.

أضاف موري أنَّ زيادة تكاليف المواد الخام كانت "مختلفة بدرجة كبيرة" عن الافتراضات التي وضعتها "نيبون ستيل" في وقت سابق من العام الجاري. وتابع أنَّ نسبة التكاليف الإضافية التي تحمّلتها الشركة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية "ستنعكس على أسعار المنتجات اعتبارًا من أكتوبر المقبل".