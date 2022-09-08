دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي فى دور الـ32 والمنافس

دوري أبطال إفريقيا، يترقب عشاق وجمهور النادي الأهلي المصري انطلاق مواجهات دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023، والتي يخوضها الفريق بدءًا من الدور الـ32، في حين يلعب الزمالك من الدور 64.

وأقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء، الموافق التاسع من أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراة الجيش الرواندي "إيه بي أر اف سي" ضد الاتحاد المنستيري من تونس .

موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وتبدأ مسيرة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من منافسات دور الـ32، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سابقا، حيث تقام مباريات ذهاب دور الـ32 خلال الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، بينما ستُلعب مواجهات الإياب من 14 لـ16 من الشهر نفسه.

مواعيد الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا

وتقام الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا على دورين، هما الدور الأول الذي ستلعب فيه 26 مباراة بنظام الذهاب والإياب، والدور الثاني الذي تُقام فيه 16 مباراة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية موعد مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالسطور لاتالية:

يقام ذهاب الدور التمهيدي خلال الفترة من 9 لـ11 سبتمبر، بينما الإياب بين يومي 16 و18 من نفس الشهر،

وينطلق ذهاب دور الـ32 فيقام بين يومي 7 و9 أكتوبر، والإياب بعد أسبوع بالتمام 14-16 من نفس الشهر.

وقرر "كاف" عدم مشاركة 6 أندية فى مباريات الدور التمهيدى لدوري أبطال إفريقيا فى النسخة الجديدة 2022-2023 الذى ينطلق 9 سبتمبر المقبل، على رأسها الأهلى والوداد المغربى إلى جانب الرجاء المغربى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولى.

المشاركون في دوري أبطال إفريقيا

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023 58 ناديا من جميع الدول الأفريقية المسجلة فى الاتحاد الأفريقي، على أن يشارك 50 فريقًا فى بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، الذي يشهد مشاركة الأهلي والزمالك المصريين، بعدما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء المشاركين إلى نظيره الإفريقي، رغم عدم انتهاء المسابقة حينها، وبناء على الاتفاق مع الأندية التي وافقت على إرسال نتائج الدور الأول.