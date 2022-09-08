سعر الدولار اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية مقابل الجنيه

يعد سعر الدولار من الموضوعات المهمة التي تشغل بال المواطنين وخاصة في ظل نوبة عدم الاستقرار الذي يشهده الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية الخضراء، التي يرتبط بها العديد من الخدمات الضرورية والمنتجات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وتنعكس على أسعارها المقدمة للمواطن.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى داخل البنك المركزى المصري اليوم الخميس، الموافق الثامن من سبتمبر 2022، 19.22 جنيه للشراء، 19.29 للبيع، ويتوقع المختصون أن يشهد سعر الدولار وأسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل.

وترصد بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر 2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.22 جنيها للشراء، و19.28 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزى

وسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.2222، وللبيع19.2983.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس

كما سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

وبلغ سعر الدولار داخل البنك التجارى الدولى 19.24 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.3.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

ووصل سعر الدولار اليوم داخل مصر أبوظبى الإسلامى إلى 19.2700جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.3000.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار صباح اليوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر 2022 في بنك قناة السويس نحو 19.2 جنيه للشراء، و19.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحد

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد لـ19.24 جنيه للشراء، 19.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى 19.24 جنيه للشراء، و19.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.24 جنيه للشراء، و19.3 جنيه للبيع.