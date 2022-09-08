ننشر حقيقة ارتباط نادين نجيم بالنجم معتصم النهار

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم تريند محرك البحث الشهير جوجل مصر، اليوم الخميس الموافق الثامن من أغسطس 2022، بعدما كشفت عبر حساباتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتباطها.

نادين نجيم

وتساءل الكثيرون عن هوية حبيب نادين نجيم وخاصة أنها نشرت صورة أعلنت خلالها ارتباطها دون أن تفصح عن هوية خطيبها، ما أحدث جدلًا كبيرا عبر مختلف مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

ارتباط نادين نجيم

وامتنعت النجمة نادين نجيم عن إظهار هوية خطيبها أو البوح بتفاصيل أو معلومات عنه، ما زاد وتيرة الجدل الدائر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بأخبارها والراغبين في معرفة هويته.

صورة ارتباط نادين نجيم

ونشرت نادين نجيم صورة تظهر يدها ممسكة بيد حبيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقةً: "الصورة ليست بحاجة إلى تعليق.. فقط انتظروا ذلك".

حقيقة ارتباط نادين نجيم بنجم شهير

ولاقت صورة نادين نجيم تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها ومتابيعيها، لتنطلق التكهنات بشأن ارتباطها بالفنان اللبناني معتصم النهار، لتزداد الإثارة ويشتعل الجدل مجددا حول خطيبها.

نادين نجيم تنفي

ونفت نادين نجيم خلال التعليقات على الصورة ارتباطها باللبناني معتصم النهار إذ ردت على متابعينها قائلة: "الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول إنه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير واكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة".

آخر أعمال نادين نجيم

وتشارك نادين نجيم، في الجزء الثانى من مسلسل "صالون زهرة" المنتظر عرضه قريبا على إحدى المنصات، مع العديد من النجوم على رأسهم معتصم النهار، طونى عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادى أبى سمرا، زينة مكي، نهلا داود، مجدى مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرة.