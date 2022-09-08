قبل كأس سوبر لوسيل.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك ضد الهلال السعودي؟

يترقب عشاق كرة القدم العربية المواجهة النارية المنتظرة بين فريقي الزمالك والهلال السعودي، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، في كأس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

موعد مباراة الزمالك ضد الهلال

وستقام مباراة الزمالك ضد الهلال في كأس سوبر لوسيل وتحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، وذلك في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة الزمالك ضد الهلال والمقرر إقامتها على ملعب "لوسيل" الذي يحتضن نهائي كأس العالم، عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة، وسيحصل الفائز بالمباراة على مكافأة قدرها 1.5 مليون دولار، فيما سينال الوصيف مليون دولار.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الهلال السعودي

واجه فريق الزمالك نظيره الهلال السعودي، في 5 مباريات من قبل، حيث نجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وتعادلا في مباراة أخرى، بينما فاز زعيم الأندية السعودية في مباراة وحيدة.

2004

تقابل الزمالك مع الهلال في دوري أبطال العرب، حيث التقى الفريقين في الدور ربع النهائي، وفاز الزعيم السعودي 2-0 ذهابا، بينما حسم التعادل 1-1 لقاء الإياب.

وتجدد اللقاء بينهما في نفس البطولة ولكن في مباراة تحديد المركز الثالث، وفاز الزمالك بنتيجة 3 – 2.

2015

جمعت الهلال والزمالك مباراة ودية فاز بها الزمالك بنتيجة 2-0.

2018

آخر مواجهة جمعت الزمالك مع الهلال كانت في كأس السوبر المصري السعودي عام 2018 وحسمها الفريق الأبيض بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس بنتيجة 2-1 وحصد اللقب.