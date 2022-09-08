ضربات أمنية قوية لإسقاط تجار المواد المخدرة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف المحافظات حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.



محافظة مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبحوزتهما (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫500 كجم – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



محافظة الجيزة

كما تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وبحوزة (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم – كمية من مخدر البودر وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض).



محافظة القاهرة

و نجحوا في ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدارة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).



محافظة القليوبية

بالإضافة إلى ذلك تم ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الشادو وزنت 1٫500 كجم – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

وأيضا تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزته (13 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫300 كجم – مبلغ مالى – هاتف محمول).



محافظة الشرقية

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطليّن - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كجم – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت بالخزينة).



محافظة الإسكندرية



كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك) حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).



محافظة البحيرة

وتم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).



محافظة الغربية





وتمكنوا من ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبحوزتهما (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كجم – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول –سلاح أبيض).



بالإضافة إلى ذلك تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان).. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.