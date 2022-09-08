حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8/9/2022 في مصر

منوعات
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تعتدل وتتسم بالرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال فترات الليل، ويكون مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

txt

حالة الطقس اليوم الخميس 8-9-2022 في المنيا     

txt

حالة الطقس اليوم الخميس 8-9-2022 في محافظة البحيرة

txt

حالة الطقس اليوم الخميس8-9-2022 في محافظة قنا

 حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

القاهرة 33 24

الإسكندرية  30   25

مطروح   29   25

سوهاج   35   24

قنا   36   26

أسوان   38  27

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس والأرصاد حالة الطقس توقعات توقعات حالة الطقس بيان حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الخميس 8-9-2022 في المنيا     

حالة الطقس اليوم الخميس 8-9-2022 في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

مفاجأة مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

عاجل.. شوبير يؤكد إلغاء معسكر الأهلي في هولندا والسبب مفاجئ

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

تجديد الثقة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الـ30 مليون جنيه

عاجل.. البنك المركزي يجري خفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار

سبب إلغاء معسكر الأهلي في هولندا

عاجل.. أحمد دياب يزف بشرى سارة للجماهير المصرية قبل الموسم الجديد

بأوامر من الخطيب.. الأهلي يغير الخطط لحسم الصفقات الصيفية