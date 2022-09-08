حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8/9/2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تعتدل وتتسم بالرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال فترات الليل، ويكون مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

القاهرة 33 24

الإسكندرية 30 25

مطروح 29 25

سوهاج 35 24

قنا 36 26

أسوان 38 27

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة