نتيجة متابعة مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

يخوض محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني قمة نارية مع فريقه طرابزون سبور التركي ضد فرينكفاروزي اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2022/2023.

وكانت قرعة الدوري الأوروبي قد أسفرت عن وقوع نادي طرابزون في مجموعة متوازنة بعض الشيء تضم كل من، فرينكفاروزي، موناكو وأيضًا النجم الأحمر.



موعد مباراة طرابزون سبور ضد فرينكفاروزي

تنطلق صافرة مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة لمباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل طرابزون المتوقع ضد فرينكفاروزي

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فرينكفاروزي، ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.



حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: لارسين، دنسفيل، هوجو، إرين.

خط الوسط: سيوبيس، باكسيتاس، عبد القادر عمر.

خط الهجوم: كواسي، تريزيجيه، كورنيليوس

موعد مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي



