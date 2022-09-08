نتيجة متابعة مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
طرابزون
طرابزون

يخوض محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني قمة نارية مع فريقه طرابزون سبور  التركي ضد فرينكفاروزي اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2022/2023.

 

وكانت قرعة الدوري الأوروبي قد أسفرت عن وقوع نادي طرابزون في مجموعة متوازنة بعض الشيء تضم كل من، فرينكفاروزي، موناكو وأيضًا النجم الأحمر.
 

موعد مباراة طرابزون سبور ضد فرينكفاروزي 

تنطلق صافرة مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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بقيادة تريزيجيه.. تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فرينكفاروزي اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

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موعد مباراة طرابزون سبور ضد فرينكفاروزي اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 في الدوري الأوروبي


القناة الناقلة لمباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

تشكيل طرابزون المتوقع ضد فرينكفاروزي

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فرينكفاروزي، ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

حراسة المرمى: شاكير.
خط الدفاع: لارسين، دنسفيل، هوجو، إرين.
خط الوسط: سيوبيس، باكسيتاس، عبد القادر عمر.
خط الهجوم: كواسي، تريزيجيه، كورنيليوس
موعد مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي

 

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