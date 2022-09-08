للمرة الثانية خلال 2022.. المركزي الاوروبي يرفع الفائدة لمواجهة التضخم

الاقتصاد
المركزي الاوروبي
المركزي الاوروبي يرفع الفائدة

أعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتصعد إلى 1.25%؛ وذلك للمرة الثانية خلال عام 2022.

وذكر المركزي الأوروبي، أنه ارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 0.75% مرتفعة 75 نقطة أساس، لترتفع من 0.00% إلى 0.75%، كما ارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 0.75% إلى 1.50% بزيادة 75 نقطة أيضًا.

 

المركزي الأوروبي يواصل رفع اسعار الفائدة:

وبذلك يكون ثاني مرة يرفع فيها المركزي الأوروبي سعر الفائدة، حيث سبق وان رفعها في يوليو الماضي رفع لأول مرة منذ 11 عامًا، لينضم إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا يوم الخميس في الوقت الذي يواجه فيه البنك مسارًا صعبًا إلى الأمام: ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة تكلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا.

 

وقال البنك وقتها  إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة من خلال "تقييم محدث لمخاطر التضخم".

 

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