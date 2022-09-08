البورصة تربح 2.4 مليار جنيه بالرغم من استمرار مبيعات الأجانب

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس 8-9-2022، نهاية الأسبوع على ارتفاعات جماعية بأرباح بلغت 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 702.581 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة اليوم الخميس 8-9-2022:

وصعد المؤشر الرئيسي " إيجي أكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستويات 10265.35 نقطة، صعد " إيجي أكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستويات 2274 نقطة، وزاد مؤشر " إيجي أكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستويات 3256.17 نقطة.

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة نحو 2.8 مليار جنيه بالتداول على 702 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 54.2 ألف عملية بيع وشراء.

ووصل إجمالي عدد الأسهم التي جرى التداول عليها إلى 197 سهم بارتفاع 72 سهم بينما انخفض 59 سهم واستقر 66 سهم.

استمرار مبيعات الأجانب:

واستمر إتجاه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 120.8 مليون جنيه خلال الجلسة، كما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 660 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون المصريون صافى مشتريات بقيمة 780 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا:

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم اودن للاستثمارات بنسبة 19%، بينما تصدر سهم حق اكتتاب شركة غاز مصر- 1 الأسهم المتراجعة بانخفاض 16.5%.