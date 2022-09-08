تعرف على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن موعد بدء مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نسختها الثانية، حيث يشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات فريق وادي دجلة، وذلك في النسخة الثانية من البطولة، والتي استضافتها مصر الموسم الماضي.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات

كما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في تمام الساعة 12:30 ظهر الغد الجمعة 9 سبتمبر 2022، بتوقيت مصر، في النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام القرعة في دولة المغرب.



وادي دجلة يشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

وتأهل نادي وادي دجلة من مصر إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتَين بنتيجة واحدة بهدفَين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.



دوري أبطال إفريقيا للسيدات في المغرب

ومن المقرر أن تقام بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نسختها الثانية، في المغرب بمشاركة 8 فرق في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر.

وتضم البطولة أندية الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وجرين بافلوز الزامبي وديترمن جيرلز الليبيري.